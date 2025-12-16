Mann bei Streit an Bushaltestelle in Winznau SO verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen am Montagabend in Winznau SO ist ein 47-jähriger Mann mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte das Opfer in ein Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Auseinandersetzung kam es gegen 19.15 Uhr bei einer Bushaltestelle an der Gösgerstrasse in Winznau, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Hergang und den Umständen der Auseinandersetzung ein.