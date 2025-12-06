Mann bei Sturz am Bahnhof Ziegelbrücke SG lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Sturz auf einer Treppe am Bahnhof Ziegelbrücke am Freitagabend hat sich ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Die Rega flog den 59-Jährigen in kritischem Zustand in ein Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag schrieb.

