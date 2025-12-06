Mann bei Sturz am Bahnhof Ziegelbrücke SG lebensbedrohlich verletzt
Bei einem Sturz auf einer Treppe am Bahnhof Ziegelbrücke am Freitagabend hat sich ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Die Rega flog den 59-Jährigen in kritischem Zustand in ein Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag schrieb.
