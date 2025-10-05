Mann bei Wohnungsbrand in Hölstein BL ums Leben gekommen
Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hölstein im Baselbiet hat am frühen Sonntagmorgen ein Mann sein Leben verloren. Die Ursache des Unglücks war nach Polizeiangaben zunächst unklar.
(Keystone-SDA) Die Meldung vom Brand sei kurz vor 06.30 Uhr bei ihr eingegangen, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mit. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr sei bereits Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss des betroffenen Gebäudes gedrungen.
Die Feuerwehr habe den Brandherd im Schlafzimmer der Wohnung lokalisiert und das Feuer gelöscht, hiess es. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen sei der 66-jährige Bewohner der Wohnung noch am Brandort gestorben.
Weitere Personen waren den Angaben zufolge nicht in der Wohnung. Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen ein. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Hauptstrasse in Hölstein gesperrt, auch die Bahnstrecke der Waldenburgerbahn war unterbrochen.