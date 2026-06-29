Mann belästigt am Reusszopf in Luzern mehrere Frauen

Keystone-SDA

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Die Luzerner Polizei ist am Sonntagnachmittag wegen Pöbeleien und Belästigungen zum Nordpol in Reussbühl ausgerückt. Die Behörden mussten nach dem Vorfall gleich zweimal eingreifen.

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(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung rückte die Polizei am Sonntag kurz vor 15 Uhr zum Nordpol am Reusszopf aus, nachdem eine Schlägerei gemeldet worden war. Vor Ort zeigte sich, dass ein 18-jähriger Asylbewerber aus Guinea zuvor mehrere Personen angepöbelt und Frauen belästigt haben soll.

Mehrere Personen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde anschliessend zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Einige Stunden später kehrte er erneut zur Badestelle am Ufer der Reuss zurück und wurde von der Polizei nochmals angehalten und weggewiesen, wie es am Montag hiess.