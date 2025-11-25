Mann geht in Degersheim SG mit Baseballschläger auf Polizisten los

Keystone-SDA

Ein 36-Jähriger ist am Montagmorgen in Degersheim mit einem Baseballschläger auf die Polizei losgegangen. Bei der Festnahme des Mannes verletzte sich ein Polizist leicht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

(Keystone-SDA) Der Mann sprach zuvor Drohungen gegenüber einer Amtsperson aus, welche die Polizei verständigte. Bei einer anschliessenden Kontrolle am Wohnort des 36-Jährigen konnte zwar verhindert werden, dass dieser mit einem Baseballschläger zuschlagen konnte. Er habe sich jedoch der Polizei weiterhin widersetzt. Der verletzte Polizist begab sich zur Kontrolle ins Spital.

Der Mann werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, hiess es in der Mitteilung weiter. Aufgrund von psychischen Auffälligkeiten wurde ausserdem ein Amtsarzt zugezogen. Dieser verfügte die Einweisung in fachärztliche Behandlung.