Mann gerät bei Sirnach TG mit dem Auto ins Wasser

Keystone-SDA

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Ein 65-jähriger Mann ist am Donnerstag mit seinem Auto bei Sirnach im Wasser gelandet. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er wegen eines technischen Problems nicht genügend abbremsen konnte. Zur Bergung des Autos aus der Murg wurde ein Pneukran aufgeboten.

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(Keystone-SDA) Ein 65-jähriger Autofahrer war gegen 15 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs und verliess diese bei der Ausfahrt Münchwilen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Im Kreisel nach der Ausfahrt streifte er mit seinem Fahrzeug ein anderes Auto, fuhr via Fuss- und Radweg über die Böschung und kam in der Murg zum Stillstand.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Communiqué auf mehrere tausend Franken. Das Gewässer sei nicht verschmutzt worden.