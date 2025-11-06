Mann gerät in Rickenbach bei Wil mit dem Auto in ein Auffangbecken

Keystone-SDA

Ein 48-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in Rickenbach bei Wil mit seinem Auto in ein Auffangbecken für Regenwasser geraten. Der Autofahrer besass gemäss der Polizei keinen Führerausweis. Der Rettungsdienst brachte ihn leicht verletzt in ein Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 48-Jährige fuhr gemäss ersten Erkenntnissen mit seinem Auto in einer Kurve geradeaus, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und kam in einem sogenannten Retentionsbecken zum Stillstand.

Beim Fahrer wurde gemäss Communiqué eine Blutentnahme sowie eine Urinprobe angeordnet.