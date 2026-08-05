Mann in Bern von umgestürzten Bäumen verletzt

Keystone-SDA

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Ein Mann ist am Dienstagabend im Berner Tierpark Dählhölzli von umgestürzten Bäumen schwer verletzt worden. Er musste von der Feuerwehr befreit und anschliessend in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz vor 17.35 Uhr, als der Mann auf einem Holzsteg beim Wisent-Gehege unterwegs war. Dort wurde er von Ästen getroffen und eingeklemmt, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Am frühen Abend entlud sich über Bern ein Gewitter mit Windböen.

Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern konnte den schwerverletzten Mann befreien. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Tiere wurden beim Unfall keine Verletzt. Zu Fall kamen zwei Buchen und eine Esche. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.