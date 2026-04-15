Mann in Egg SG bei Sturz aus fünf Metern schwer verletzt
In Egg ist am Mittwochmorgen ein 42-jähriger Mann bei Bauarbeiten aus über fünf Metern Höhe von einem Dach gestürzt. Er wurde schwer verletzt von der Rega ins Spital geflogen.
(Keystone-SDA) Kurz nach 8.45 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung, dass in Egg ein 42-jähriger Mann bei Bauarbeiten aus mehr als fünf Metern Höhe von einem Dach gestürzt war.
Laut Medienmitteilung vom Mittwoch verletzte sich der 42-Jährige beim Sturz schwer. Er wurde von Rettungsdienst und Notarzt medizinisch betreut und von der Rega ins Spital geflogen.
Wie es zum Unfall kam, klärt die Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ab.