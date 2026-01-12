Mann in Marly tödlich verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Samstagabend im freiburgischen Marly unter noch ungeklärten Umständen tödlich verletzt worden. Die Polizei hat vier Personen in Untersuchungshaft genommen.

(Keystone-SDA) Mehrere Patrouillen der Freiburger Kantonspolizei rückten am Samstagabend gegen 19.15 Uhr zu dem Wohngebäude in Marly aus. Vor Ort stiessen sie auf den tödlich verletzten Mann.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Tötung und Unterlassung von Nothilfe eröffnet. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden vier Personen inhaftiert: eine 36-jährige Frau aus Polen, einen 28-jährigen Mann aus der Slowakei und zwei Ukrainer im Alter von 31 und 63 Jahren.

Der toten Mann ist formell noch nicht identifiziert, wie die Freiburger Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Montag weiter bekannt gab. Die Ermittlungen dauerten an. Nähere Informationen gab die Polizei am Montag nicht bekannt.

Marly liegt rund 3,5 Kilometer südlich der Stadt Freiburg.