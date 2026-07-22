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Mann in Schenkon LU auf Fussgängerstreifen von Auto angefahren

Keystone-SDA

Ein Fussgänger ist am Dienstagmorgen in Schenkon von einem unbekannten Auto angefahren und verletzt worden. Der Lenker oder die Lenkerin fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung der Polizei fuhr kurz nach 07.45 Uhr ein Auto vom Kreisverkehrsplatz Zellfeld in Richtung Eich. Beim Fussgängerstreifen der Dorfstrasse kam es gemäss bisherigen Erkenntnissen zu einer Kollision mit dem Passanten.

Der Mann wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder die Personalien zu hinterlassen, setzte die Lenkerin oder der Lenker die Fahrt fort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

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