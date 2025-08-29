Mann in Stallikon durch Explosion verletzt
Bei einer Explosion ist ein Mann am Freitagmittag in Stallikon so schwer verletzt worden, dass er in ein Spital gebracht werden musste. Die genaue Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt. Im Vordergrund steht der Verdacht auf unsachgemässen Umgang mit Feuerwerkskörpern.
(Keystone-SDA) Die Explosion ereignete sich gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück in Stallikon, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der 27-jährige Mann wurde am Oberkörper von einem Metallteil getroffen und verletzt.
Zudem erlitt er Verbrennungen an einer Hand. Ein Rettungshelikopter flog den Verletzten in ein Spital. Wie es zur Explosion kam, wird untersucht.