Mann in Triesenberg tödlich mit Baustellenfahrzeug verunglückt

Ein Mann ist in Triesenberg in Liechtenstein tödlich mit einem Baustellenfahrzeug verunglückt. Er stürzte mit einem Dumper über eine sieben Meter hohe Brüstung in die Tiefe.

(Keystone-SDA) Zuvor fuhr der Mann kurz nach 18.00 Uhr mit dem Dumper retour auf einen Parkplatz, als er die Herrschaft über das Fahrzeug verlor und einen Zaun durchbrach, wie die Liechtensteinische Landespolizei am Montagabend mitteilte. Der Mann wurde beim Aufprall auf dem Vorplatz vom herabgestürzten Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort.

