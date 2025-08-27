The Swiss voice in the world since 1935
Mann in Untersuchungshaft nach Angriff in Tessiner Gefängnis

Keystone-SDA

Nach einem Angriff auf einen Mithäftling im Tessiner Gefängnis La Stampa vor einer knappen Woche ist ein 37-jähriger Tunesier in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann wird der versuchten vorsätzlichen Tötung und der schweren Körperverletzung beschuldigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 37-Jährige hatte vor sechs Tagen einen Mithäftling mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Der 22-Jährige erlitt dabei gemäss der Polizei ernsthafte, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Hals.

Der Mann habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs bereits in vorzeitigem Strafvollzug wegen Verbrechen gegen die körperliche Unversehrtheit befunden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mit. Nun wurde er nach Abschluss der Einvernahmen in Untersuchungshaft überführt.

