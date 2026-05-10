Mann in Wohlen AG in Unterführung angegriffen und verletzt

Keystone-SDA

Eine unbekannte Täterschaft hat am Samstagabend in der Bahnhofsunterführung in Wohlen AG einen 57-jährigen Mann von hinten angegriffen. Das Opfer wurde mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Spital gebracht. Die Täter waren am Sonntag weiterhin flüchtig, wie die Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson meldete der Notrufzentrale am Samstag gegen 18.10 Uhr einen Mann mit einer blutenden Kopfverletzung, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Ambulanz brachte den 57-Jährigen in ein Spital.

Nach ersten Erkenntnissen griffen die unbekannten Täter den Mann unvermittelt von hinten an. Eine Auskunftsperson hörte einen dumpfen Knall und sah anschliessend zwei junge Männer flüchten.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete eine Strafuntersuchung gegen die unbekannte Täterschaft. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Gebiet des Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben.