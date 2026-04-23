Mann löst bei Unkrautbekämpfung in Gränichen AG Heckenbrand aus

Keystone-SDA

Beim Bekämpfen von Unkraut hat ein Hausbewohner am Mittwochnachmittag den Brand einer Thujahecke in Gränichen AG verursacht. Gefahr für umliegende Häuser bestand laut Kantonspolizei nicht.

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(Keystone-SDA) Der Hausbewohner habe für die Bekämpfung von Unkraut auf dem Vorplatz der Liegenschaft ein Abflammgerät verwendet, schrieb die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag in einer Mitteilung. Bei starker Bise müssten dabei Funken in die Thujahecke nebenan gelangt sein. Die im Inneren dürren Pflanzen seien rasch in Flammen gestanden.

Der Betroffene habe den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen begonnen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Derweil habe eine Anwohnerin die Feuerwehr alarmiert. Als diese wenig später eingetroffen sei, habe das Feuer bereits nicht mehr gebrannt.

Das Feuer vernichtete die Hecke laut Mitteilung auf mehreren Metern Länge.