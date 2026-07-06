Mann löst Sirnach TG mit Abflammgerät Dachstockbrand aus

Keystone-SDA

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Bei Arbeiten mit einem Abflammgerät ist in Sirnach zuerst Efeu an der Hauswand und danach der Dachstock in Brand geraten. Die Thurgauer Polizei warnt "eindringlich" vor dem Einsatz von Gasbrennern zur Vernichtung von Unkraut.

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(Keystone-SDA) Ein 60-jähriger Mann wollte am Sonntagabend im Garten eines Einfamilienhauses Unkraut mit dem Gasbrenner bekämpfen. Dabei habe Efeu bei der Fassade des Hauses Feuer gefangen, ehe sich der Brand auf den Dachstock ausweitete, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mit.

Die Feuerwehr des Sicherheitsverbunds Hinterthurgau war rasch vor Ort und löschte den Brand. Die Arbeiten wurden von einem Funktionär des Amtes für Umwelt begleitet. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Kantonspolizei warnt in ihrer Mitteilung «eindringlich» vor dem Umgang mit Abflammgeräten in der Nähe von Gebäuden und Pflanzen. Um rechtzeitig reagieren zu können, sollten beispielsweise ein Gartenschlauch oder ein Feuerlöscher griffbereit sein.

Die St. Galler Kantonspolizei hatte während der Hitzeperiode Ende Juni ebenfalls empfohlen, auf die Geräte zu verzichten. Sie habe mehrmals ausrücken müssen, nachdem Hecken zu brennen begannen. Die Ursache sei meist die Benutzung eines Brenners gewesen, mit dem Unkraut abgebrannt werden sollte.