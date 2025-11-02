Mann mit Stichwaffe in Rümlang ZH verletzt

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen in Rümlang ZH in einem Nachtclub mit einer Stichwaffe verletzt worden. Bei der Fahndung verhaftete die Kantonspolizei Aargau einen Tatverdächtigen.

(Keystone-SDA) Kurz nach 03.40 Uhr sei bei der Einsatzzentrale der Schutz & Rettung Zürich die Meldung eingetroffen, dass ein Sicherheitsangestellter mutmasslich mit einer Stichwaffe verletzt worden sei, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Einsatzkräfte hätten im Nachtclub einen 34-jährigen Mann mit Stichverletzungen im Rücken angetroffen.

Der Mann musste mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital transportiert werden. Die intensiven Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich führten laut Medienmitteilung zum mutmasslichen Täter, einem 26-jährigen Schweizer. Er liess sich an seinem Wohnort im Kanton Aargau widerstandslos festnehmen.

Der genaue Tathergang ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft sind noch im Gang.