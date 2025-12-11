Mann muss nach Verkehrskontrolle bei Buochs NW ins Gefängnis

Keystone-SDA

Bei einer mobilen Verkehrskontrolle auf der Autobahn A2 bei Buochs NW ist ein im Kanton Zürich zur Fahndung ausgeschriebener Mann festgenommen worden. Gegen den Italiener lag ein gültiger Landesverweis vor. Er musste zudem noch rund 17 Monate Freiheitsstrafe antreten, wie die Polizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine Patrouille der Nidwaldner Kantonspolizei hatte am vergangenen Mittwochnachmittag den italienischen Personenwagen mit drei Insassen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer von den Behörden des Kantons Zürich zur Festnahme ausgeschrieben war, wie die Polizei am Donnerstagabend weiter mitteilte.

Der 56-Jährige musste demnach noch eine Freiheitsstrafe von rund 17 Monaten antreten. Zudem lag ein gültiger Landesverweis aus der Schweiz vor. Auch war der Mann ohne Führerausweis unterwegs, wie es weiter heisst. Wegen Letzterem wurde er bei der Staatsanwaltschaft Nidwalden angezeigt.

Anschliessend wurde der Mann dem Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich übergeben. Die beiden weiteren Insassen des kontrollierten Fahrzeugs konnten nach Abschluss der Kontrolle entlassen werden.