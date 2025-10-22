Mann nach Überfällen auf Gossauer Tankstelle und Kiosk festgenommen

Keystone-SDA

In Gossau SG sind am Dienstagnachmittag kurz hintereinander eine Tankstelle und ein Kiosk überfallen worden. Die Polizei nahm danach einen 25-jährigen Schweizer fest. Der Amtsarzt verfügte eine fürsorgerische Unterbringung.

(Keystone-SDA) Um 15 Uhr habe ein Mitarbeiter einer Tankstelle an der Wilerstrasse einen Überfall gemeldet, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit. Er sei von einem Mann mit vorgehaltenem Messer dazu aufgefordert worden, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Nachdem der Mitarbeiter den Alarm ausgelöst hatte, flüchtet der Täter ohne Beute.

Wenige Minuten später ging eine zweite Meldung zu einem Raubüberfall ein. Die Mitarbeiterin eines Kiosks an der St. Gallerstrasse meldete, dass sie von einem Mann verbal bedroht und aufgefordert worden sei, Bargeld herauszugeben. Als sie sich weigerte, flüchtete der Mann.

Ermittlungen vor Ort zeigten, dass beide Raubüberfälle vom gleichen Täter verübt wurden. Eine Patrouille entdeckte in der Nähe einen Mann, zu dem das Signalement passte. Mit Hilfe eines Diensthundes wurde er angehalten und festgenommen.

Es handelt sich um einen 25-jährigen Schweizer. Das Messer, das er beim ersten Raubüberfall dabei hatte, konnte sichergestellt werden. Aufgrund seines Zustands wurde er dem Amtsarzt vorgeführt. Dieser entschied auf eine fürsorgerische Unterbringung.