The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mann nach Bergunfall im Berner Oberland verstorben

Keystone-SDA

In Därstetten im Berner Oberland ist am Sonntagmorgen ein Mann auf einer Wanderung tödlich verunglückt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Drittpersonen hatten den Mann südlich der «Grossi Nüneneflue» leblos aufgefunden, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war er zuvor abgestürzt.

Die Polizei hat Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht laut der Mitteilung aber noch aus. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft