Mann nach Bergunfall im Berner Oberland verstorben
In Därstetten im Berner Oberland ist am Sonntagmorgen ein Mann auf einer Wanderung tödlich verunglückt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.
(Keystone-SDA) Drittpersonen hatten den Mann südlich der «Grossi Nüneneflue» leblos aufgefunden, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war er zuvor abgestürzt.
Die Polizei hat Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht laut der Mitteilung aber noch aus. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.