Mann nach der Tötung seines Vaters von Thurgauer Gericht verurteilt

Keystone-SDA

Ein Gericht in Frauenfeld hat am Freitag einen Mann wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Er hatte 2023 seinen Vater in Gachnang TG mit zwei Messern attackiert. Das Gericht ging weniger weit, als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Diese hatte auf Mord plädiert.

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(Keystone-SDA) Der 51-jährige Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt, wie die Gerichtsschreiberin während der Urteilsverkündung am Freitag sagte. Zudem ordnete das Gericht eine stationäre Massnahme an. Im Volksmund ist diese als kleine Verwahrung bekannt. Der Witwe respektive seiner Mutter muss er eine Genugtuung von 38’000 Franken bezahlen.

Der Verteidiger des 51-Jährigen hatte bereits während der Verhandlung am Donnerstag maximal eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. Alternativ sei er wegen Schuldunfähigkeit freizusprechen. Der Beschuldigte hatte zugegeben, auf den Vater eingestochen zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.