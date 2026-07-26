Mann nach Flucht vor Polizei in Ottikon lebensgefährlich verletzt

Keystone-SDA

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Bei der Flucht vor einer Polizeipatrouille hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Autofahrer in Ottikon ZH lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der 22-jährige Schweizer war zuvor mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Autofahrer passierte laut Communiqué die Autobahneinfahrt Oetwil am See massiv zu schnell, als eine Patrouille der Zürcher Kantonspolizei auf die A52 einfuhr. Der fehlbare Lenker verliess dann die Autobahn bei Ottikon/Wetzikon wieder und fuhr Richtung Bubikon. Die Polizeipatrouille habe das Fahrzeug zeitweise aus dem Sichtfeld verloren, da der Mann «massiv zu schnell» unterwegs gewesen sei, wie es weiter hiess.

Im Gebiet Bruggenriet entdeckten die Polizisten das Auto neben der Strasse. Der Mann war von der Strasse abgekommen, über eine Wiese gerutscht, gegen ein Wiesenbord geprallt und hatte sich mit dem Auto überschlagen. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er in ein Spital geflogen.

Die Bubikerstrasse musste vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um, wie es weiter hiess.