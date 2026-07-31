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Mann nach Kollision in Brunegg AG vorläufig festgenommen

Keystone-SDA

Ein 41-jähriger Mann ist am Donnerstag in Brunegg AG nach einer leichten Kollision vorläufig festgenommen worden. Der Mann aus Aserbaidschan hält sich gemäss Polizeiangaben widerrechtlich in der Schweiz auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Bruneggerstrasse/Hauptstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Der Autolenker fuhr von Brunegg in Richtung Möriken, als er mit einem anderen Auto kollidierte, das ebenfalls in Richtung Möriken unterwegs war.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Während der Unfallaufnahme hätten sich Hinweise ergeben, dass sich der 41-Jährige ohne festen Wohnsitz widerrechtlich in der Schweiz aufhalten dürfte, berichtete die Polizei weiter.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Klärung des genauen Sachverhalts auf. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung in diesem Fall.

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