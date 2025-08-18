The Swiss voice in the world since 1935
Mann nach sexuellen Übergriffen festgenommen

Keystone-SDA

Nach mehreren sexuellen Übergriffen auf Frauen im Juli in Biel hat die Berner Kantonspolizei den mutmasslichen Täter festgenommen. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am 17. Juli gingen bei der Polizei mehrere Meldungen wegen sexueller Belästigungen und Übergriffe ein. Insgesamt drei Frauen waren betroffen. Ausserdem ging nachträglich eine weitere Meldung zu einem ähnlichen Vorfall ein, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Dank polizeilicher Massnahmen und Hinweisen aus der Bevölkerung konnte ein dringend tatverdächtiger 28-jähriger Mann am 14. August festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen sind nach Angaben der Polizei noch im Gang.

