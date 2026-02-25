Mann ohne Führerschein und wohl unter Drogen in Erlinsbach gestoppt

Keystone-SDA

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Erlinsbach hat die Kantonspolizei Aargau einen Mann ohne Führerausweis angehalten. Er war mit 105 km/h statt der erlaubten 60 km/h unterwegs. Zudem steht er im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Neben dem 23-jährigen stoppte die Polizei zwei Motorradfahrer und zwei Autofahrer mit Geschwindigkeiten zwischen 95 und 98 km/h, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch hiess. Den Lenkern im Alter zwischen 18 und 73 Jahren droht der Führerausweisentzug.

Die Kontrolle fand am Dienstagnachmittag auf der Saalhofstrasse an der Salhöhe, der Kantonsgrenze zwischen den Kantonen Aargau und Solothurn, statt. Die Polizei kündigte im Communiqué an, im Frühling vermehrt Kontrollen auf «einschlägig bekannten» Ausserortsstrecken durchzuführen.