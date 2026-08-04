Mann prallt in St. Gallenkappel mit einem Roller in ein Auto
Ein Mann ist am Montag in St. Gallenkappel mit seinem Roller in das Heck eines Autos geprallt und dadurch schwer verletzt worden. Die Rega flog den 64-Jährigen in ein Spital.
(Keystone-SDA) Eine 63-jährige Frau bremste ihr Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der nachfolgende 64-Jährige prallte mit seinem Roller in das Heck des Autos, stürzte und wurde schwer verletzt.
An den Fahrzeugen entstand gemäss Communiqué Sachschaden von mehreren tausend Franken.