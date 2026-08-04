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Mann prallt in St. Gallenkappel mit einem Roller in ein Auto

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Montag in St. Gallenkappel mit seinem Roller in das Heck eines Autos geprallt und dadurch schwer verletzt worden. Die Rega flog den 64-Jährigen in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 63-jährige Frau bremste ihr Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der nachfolgende 64-Jährige prallte mit seinem Roller in das Heck des Autos, stürzte und wurde schwer verletzt.

An den Fahrzeugen entstand gemäss Communiqué Sachschaden von mehreren tausend Franken.

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