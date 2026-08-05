Mann schlägt Frau in Basel und verletzt sie

Keystone-SDA

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Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend eine 41-jährige Frau in Basel geschlagen und verletzt. Zur Tat kam es gegen 23.20 Uhr in der Gundeldingerstrasse, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gemäss bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei kam es zwischen der Geschädigten und dem Täter aus noch unbekannten Gründen zu einem verbalen Streit. In dessen Verlauf habe der Mann die 41-Jährige zu Boden geschlagen.

Dabei wurde die Frau verletzt und musste von der Sanität ins Spital gebracht werden, wie es heisst. Eine Fahndung der Kantonspolizei sei erfolglos verlaufen, es würden Zeugen gesucht.