Mann schlägt in Buchs SG eine Frau und wird festgenommen

Die St. Galler Kantonspolizei hat am Montag in Buchs einen 34-jährigen Mann festgenommen, nachdem dieser eine 27-Jährige geschlagen hatte. Die Frau wurde gemäss der Polizei mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Kurz nach 21 Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung, dass ein Mann bei der St. Gallerstrasse eine Frau schlage. «Unter massiver Gegenwehr» wurde ein Thailänder festgenommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei nahm unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen auf. Derzeit geht sie davon aus, dass es sich um eine Tat von häuslicher Gewalt handelt, die auf offener Strasse begangen wurde.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

