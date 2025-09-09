Mann schlägt in Buchs SG eine Frau und wird festgenommen

Keystone-SDA

Die St. Galler Kantonspolizei hat am Montag in Buchs einen 34-jährigen Mann festgenommen, nachdem dieser eine 27-Jährige geschlagen hatte. Die Frau wurde gemäss der Polizei mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Kurz nach 21 Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung, dass ein Mann bei der St. Gallerstrasse eine Frau schlage. «Unter massiver Gegenwehr» wurde ein Thailänder festgenommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei nahm unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen auf. Derzeit geht sie davon aus, dass es sich um eine Tat von häuslicher Gewalt handelt, die auf offener Strasse begangen wurde.