Mann schlägt in Reussbühl LU junger Radfahrerin ins Gesicht

Keystone-SDA

Ein unbekannter Velofahrer hat am Dienstagabend im Luzerner Stadtteil Reussbühl einer 14-Jährigen beim Vorbeifahren ins Gesicht geschlagen. Die Jugendliche wurde verletzt und musste einen Arzt aufsuchen.

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr die Radfahrerin im Schritttempo auf dem Xylophonweg neben einer Kollegin, die zu Fuss unterwegs war. Beim Nordpol kam ihnen ein unbekannter Rennvelofahrer entgegen. Er schlug ihr beim Vorbeifahren mit der Hand ins Gesicht und fuhr, ohne anzuhalten, weiter.