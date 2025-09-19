The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mann schoss auf Familie in Wien – nun auch Tochter gestorben

Keystone-SDA

Nach Schüssen in einer Familie in Wien ist auch die schwer verletzte Tochter des mutmasslichen Schützen gestorben. Das bestätigte das Allgemeine Krankenhaus. Zuvor hatte die Presseagentur APA über den Tod der jungen Frau berichtet. Nun sind nach dem Vorfall drei Menschen tot.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Dienstagabend hatte ein 44-jähriger Serbe nach Angaben der Polizei in einer Wohnung seine gleichaltrige Ehefrau erschossen, mit der er in Scheidung gelebt hatte. Er wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei tot gefunden. Demnach verletzte er zuvor auch seine 24-jährige Tochter und deren 26 Jahre alten Freund mit einer Schusswaffe. Im Gegensatz zu der nun gestorbenen Tochter schwebte der junge Mann nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Kinder wurden zu Zeugen der Tat

Bei der Tat waren nach Angaben der Wiener Kinderschutzbehörde auch drei Kinder in der Wohnung anwesend: die 15-jährige Tochter der 44-Jährigen sowie ein Baby und ein Kleinkind der 24-Jährigen. Die Kinder würden jetzt von einer Tante betreut, hiess es.

Der 26-Jährige sagte inzwischen der Polizei, dass das vermutliche Motiv Eifersucht und die Trennung sei, wie der Sender ORF berichtete. Nach Angaben der Polizei hatte sich der mutmassliche Täter seine Waffe trotz eines bestehenden Waffenverbots besorgt. Die Massnahme sei vor rund zehn Jahren nach einem Vorfall mit seiner Frau verhängt worden, berichtete die APA.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft