Mann schwer verletzt in Stein AG gefunden – Polizei sucht Zeugen

Keystone-SDA

Ein 37-jähriger Somalier ist am Mittwoch schwer verletzt in einer Unterführung in Stein AG aufgefunden worden. Gemäss Polizeiangaben vom Samstag dürfte eine Auseinandersetzung vorausgegangen sein.

(Keystone-SDA) Der Schwerverletzte lag gegen 17.30 Uhr in kritischem Zustand in der Unterführung unter der Hauptstrasse/Zürcherstrasse, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital. Auch am Samstag sei er noch immer in kritischem Zustand gewesen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von Keystone-SDA. Er erlitt demnach bei dem ungeklärten Vorfall schwere innere Verletzungen.

Eine Drittperson habe den Mann gefunden und die Polizei alarmiert. Gemäss ersten Zeugenaussagen habe eine jüngere, blonde Frau den Vorfall mutmasslich beobachtet und bei der nahegelegenen Asylunterkunft um Hilfe gebeten. Dort sei auch der Somalier wohnhaft gewesen, so der Polizeisprecher weiter. Die Behörden suchen nun die Frau und weitere Zeugen.