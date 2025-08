Mann setzt Bankomaten in Lenzburg in Brand

Keystone-SDA

Ein Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in Lenzburg einen Bankomaten in Brand gesetzt. Wie sich herausstellte, schüttete er eine brennbare Flüssigkeit in den Apparat und zündete sie an. In der Folge verdichtete sich der Verdacht gegen einen 22-Jährigen aus der Region als mutmasslichen Täter. Die Polizei nahm ihn fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Hintergründe der Tat waren am Freitag noch unklar. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf, wie sie mitteilte. Der Alarm ging am Donnerstag gegen 1.45 Uhr früh ein.

Als mehrere Patrouillen vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der Automat brannte, aber weiterhin fest verankert war. Hinweise auf eine Sprengung gab es laut der Polizei nicht.