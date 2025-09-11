The Swiss voice in the world since 1935
Mann springt in St. Peterszell SG von Dumper und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein Baustellenfahrzeug eines 56-jährigen Mannes ist am Mittwoch in St. Peterszell eine Mauer hinuntergestürzt. Der Fahrer konnte noch vor dem Aufprall des Dumpers abspringen, verletzte sich gemäss der Polizei jedoch "eher schwer". Er wurde von der Rega in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Mann mit seinem Dumper von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Anschliessend stürzte das Fahrzeug über einen Meter eine Mauer hinunter. Auf der rechten Seite liegend kam es zum Stillstand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

