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Mann stürzt in Altstätten SG aus der Wohnung in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein schwerverletzter Mann ist am Samstagnachmittag in der Altstadt von Altstätten SG aufgefunden worden. Ein Rettungshelikopter flog den 41-Jährigen in ein Spital. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist der Mann aus einer Wohnung in die Tiefe gestürzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 14.40 Uhr meldete eine Frau der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen, dass ein eher schwer verletzter Mann auf dem Boden liege, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Die Rettung habe den Mann zunächst versorgt, und die Rega habe ihn danach ins Spital geflogen.

Die Kantonspolizei klärt unter Leitung der Staatsanwaltschaft ab, wie der Mann sich die Verletzungen zuzog. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der 41-Jährige aus einer Wohnung in die Tiefe gestürzt sein, hiess es.

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