Mann stürzt in Gurtnellen UR aus dem vierten Stock

Keystone-SDA

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Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Gurtnellen mehrere Meter aus einem Fenster gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei geht nicht von Dritteinwirkung aus, wie sie am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Urner Kantonspolizei passierte das Unglück kurz nach 2.30 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 30-jährige Pole aus noch unbekannten Gründen aus einem Fenster im vierten Stock eines Hauses gefallen sein.

Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital gebracht.

Warum der Mann aus dem Fenster stürzte, wird ermittelt.