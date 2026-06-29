The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann stürzt in Gurtnellen UR aus dem vierten Stock

Keystone-SDA

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Gurtnellen mehrere Meter aus einem Fenster gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei geht nicht von Dritteinwirkung aus, wie sie am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Urner Kantonspolizei passierte das Unglück kurz nach 2.30 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 30-jährige Pole aus noch unbekannten Gründen aus einem Fenster im vierten Stock eines Hauses gefallen sein.

Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital gebracht.

Warum der Mann aus dem Fenster stürzte, wird ermittelt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft