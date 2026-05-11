Mann stürzt in Zug in Schacht und wird verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist in der Stadt Zug in einen Schacht gestürzt und dabei erheblich verletzt worden. Die Feuerwehr musste den 44-Jährigen in der Nacht auf Sonntag aus seiner misslichen Lage befreien.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 03.15 Uhr bei einer Liegenschaft an der Baarerstrasse. Der Mann sei alleine zu Fuss unterwegs gewesen und in einen rund zwei Meter tiefen Schacht gefallen, hiess es in der Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden.

Für die Bergung wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug aufgeboten. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst Zug den Mann ins Spital. Gemäss den bisherigen Ermittlungen war das Schachtgitter wegen Bauarbeiten nicht korrekt verschlossen. Die Untersuchungen laufen.