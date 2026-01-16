Mann stiehlt in Kreuzlinger Park ein Unterhaltsfahrzeug

Keystone-SDA

Ein 47-jähriger Mann hat am Donnerstag in Kreuzlingen ein Unterhaltsfahrzeug gestohlen. Als er mit dem Fahrzeug aus einem Park heraus fuhr, beschädigte er eine Toilettenanlage und gefährdete mehrere Personen. Die Polizei nahm den Slowenen fest.

(Keystone-SDA) Der Mann entwendete ein Fahrzeug, das während Unterhaltsarbeiten im Dreispitzpark parkiert war und fuhr damit in Richtung Löwenstrasse. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung. Mehrere Personen mussten dem Fahrzeug ausweichen.

Kurze Zeit nach dem Diebstahl nahm die Polizei gemäss der Mitteilung einen Slowenen fest. Beim 47-Jährigen, der keinen Führerausweis besass, wurden Drogen gefunden. Wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum musste er eine Urinprobe abgeben. Der Mann wird angezeigt.

Verletzte gab es keine. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.