The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann stirbt bei Klettertour in Österreich

Keystone-SDA

Ein Deutscher ist auf einer Bergtour im österreichischen Mittelberg tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben rutschte der 59-Jährige am Sonntag aus und stürzte knapp 50 Meter steil bergab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach war der Mann allein unterwegs. Er sei beim Abstieg ohne Fremdverschulden abgerutscht. Zeugen des Unfalls eilten ihm zu Hilfe, konnten aber nichts tun. Laut Polizei starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Erst am Samstagabend war ein 19-Jähriger auf einer Klettertour im süddeutschen Bundesland Bayern tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben löste sich im Wettersteingebirge bei Grainau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) ein Haltegriff, der den Teenager sichern sollte. Der junge Mann stürzte daraufhin knapp 100 Meter steil bergab durch felsiges Gelände. Er war bereits tot, als die gerufenen Einsatzkräfte eintrafen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft