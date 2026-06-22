Mann stirbt bei Klettertour in Österreich

Keystone-SDA

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Ein Deutscher ist auf einer Bergtour im österreichischen Mittelberg tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben rutschte der 59-Jährige am Sonntag aus und stürzte knapp 50 Meter steil bergab.

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(Keystone-SDA) Demnach war der Mann allein unterwegs. Er sei beim Abstieg ohne Fremdverschulden abgerutscht. Zeugen des Unfalls eilten ihm zu Hilfe, konnten aber nichts tun. Laut Polizei starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Erst am Samstagabend war ein 19-Jähriger auf einer Klettertour im süddeutschen Bundesland Bayern tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben löste sich im Wettersteingebirge bei Grainau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) ein Haltegriff, der den Teenager sichern sollte. Der junge Mann stürzte daraufhin knapp 100 Meter steil bergab durch felsiges Gelände. Er war bereits tot, als die gerufenen Einsatzkräfte eintrafen.