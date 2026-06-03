Mann tötet Frau in gemeinsamer Wohnung in Birr AG

Keystone-SDA

Ein 44-jähriger Mann hat in Birr AG am Mittwoch mutmasslich seine 36-jährige Ehefrau getötet. Die Kantonspolizei nahm den Mann vor Ort unter dringendem Tatverdacht fest.

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(Keystone-SDA) Die Meldung sei am Mittwoch kurz vor 14.00 Uhr bei der Notrufzentrale eingegangen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Abend mit.

Als die Patrouille bei der Wohnsiedlung in Birr eingetroffen sei, habe sie eine schwer verletzte Frau vorgefunden. Die Philippinin wies Stichwunden auf und war zu dem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar, wie die Aargauer Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Frau habe viel Blut verloren. Die alarmierte Ambulanz habe die Reanimationsversuche der Polizei fortgeführt – «doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät». Der mutmassliche Täter, ein Schweizer, liess sich noch am Tatort widerstandslos festnehmen, wie es weiter hiess.

Zum Zeitpunkt der Tat seien mehrere Kinder in der Wohnung gewesen. Eines von ihnen habe auch den Notruf getätigt. Nach weiteren Angaben werden die Kinder derzeit von Mitarbeitenden der Polizei betreut.

Die Polizei sei mit einem Grossaufgebot vor Ort gewesen. Ermittlungen zu den Umständen und zum Motiv wurden aufgenommen, wie es weiter hiess. Die Strafuntersuchung werde durch die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach geführt.