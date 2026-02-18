Mann verbrennt sich in Flims GR wegen Cheminéebrand an den Händen

Keystone-SDA

Bei einem Cheminéebrand in Flims hat sich am Dienstag ein 19-jähriger Mann Brandverletzungen an den Händen und an einem Oberschenkel zugezogen. Er wurde gemäss der Polizei in einer Arztpraxis ambulant behandelt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

(Keystone-SDA) Ein 19-jähriger Mann nahm zusammen mit einem 17-jährigen Kollegen einen Cheminéeofen in Betrieb, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Das Feuer geriet ausser Kontrolle und griff auf Gegenstände in der Nähe des Ofens über.

Ein Nachbar bemerkte den Brand und eilte den beiden zur Hilfe. Mit einem Feuerlöscher dämmte er den Brand bereits grösstenteils ein. Die Feuerwehr Flims löschte diesen vollständig, heisst es im Communiqué weiter.