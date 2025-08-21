Mann verletzt in Heitenried FR aufgefunden

Keystone-SDA

Am Mittwochabend ist in Heitenried ein 28-jähriger Mann verletzt aufgefunden worden. Da er keine Angaben zu den Umständen des Angriffs machen konnte, bittet die Kantonspolizei Freiburg die Bevölkerung um Mithilfe.

(Keystone-SDA) Am Mittwochabend habe ein Anwohner die Polizei alarmiert und mitgeteilt, einen verletzten Mann im Heitenried, oberhalb von Chapf in Richtung Ueberstorf, angetroffen zu haben. Vor Ort trafen die Polizeikräfte auf einen Mann aus der Region, der Verletzungen unbekannter Ursache aufwies, wie die Kantonspolizei am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte.

Der Mann wurde in ein Spital gebracht. Nach der Erstversorgung gab er an, an der Fundstelle angegriffen worden zu sein. Aufgrund seines «desorientierten» Zustands war er nicht in der Lage, den Tathergang oder seinen Angreifer zu beschreiben, hiess es. Laut Polizeiangaben ist sein Leben nicht in Gefahr.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen.