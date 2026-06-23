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Mann verletzt in St. Gallen eine Polizistin und einen Polizisten

Keystone-SDA

Während einer Flucht zu Fuss in der Stadt St. Gallen am Montag hat ein 42-Jähriger eine Polizistin und einen Polizisten verletzt und ist anschliessend festgenommen worden. Der Mann hatte sich gemäss der Polizei bereits zuvor gegenüber einer Person aggressiv verhalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Polizistin und ein Polizist kontrollierten beim Kantonsschulpark in der Stadt St. Gallen einen Mann, der sich gegenüber einer Person aggressiv verhielt. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Auch gegenüber der Polizei habe sich der 42-jährige Spanier bedrohlich und unkooperativ gezeigt.

«Plötzlich ergriff er die Flucht, woraufhin die Polizistin und der Polizist zu Fuss die Verfolgung aufnahmen», heisst es im Communiqué weiter. An der Linsenbühlstrasse konnten sie den Mann anhalten. Er widersetzte sich den Einsatzkräften. Dabei wurde der Polizist unbestimmt am Knie und die Polizistin leicht im Gesicht verletzt.

Der 42-Jährige rannte erneut davon. Schliesslich konnte er mit Hilfe der Stadtpolizei beim Bohl in einem öffentlichen Bus angehalten und festgenommen werden. Er wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt.

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