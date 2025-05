Mann verletzt sich bei Daydance in St. Gallen

Keystone-SDA

Ein Mann hat sich am Samstag an einer Daydance-Party im Eissportzentrum Lerchenfeld in St. Gallen verletzt. Die alarmierte Polizei fand ihn bewusstlos und am Boden liegend vor, wie sie am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst brachte den 38-jährige Mann umgehend in ein Spital. Am Sonntag war zunächst nicht klar, wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hatte, schrieb die Polizei in einem Communiqué. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen.