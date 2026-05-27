Mann verletzt sich bei Mäharbeiten in Wädenswil ZH schwer

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Mittwochmittag mit seinem Mähtraktor in Wädenswil verunfallt. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Ein 73-jähriger Mann mähte um zirka 11 Uhr eine Wiesenfläche in Wädenswil. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich rutschte dabei der Mähtraktor in einem steilen Abschnitt und kippte seitlich auf die Strasse. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Zürich wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft nun die genaue Unfallursache abklären.