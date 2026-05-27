The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann verletzt sich bei Mäharbeiten in Wädenswil ZH schwer

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Mittwochmittag mit seinem Mähtraktor in Wädenswil verunfallt. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 73-jähriger Mann mähte um zirka 11 Uhr eine Wiesenfläche in Wädenswil. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich rutschte dabei der Mähtraktor in einem steilen Abschnitt und kippte seitlich auf die Strasse. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Zürich wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft nun die genaue Unfallursache abklären.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft