Mann verletzt sich bei mehrfachem Überschlag von Auto in Bichelsee

Keystone-SDA

Das Auto eines 77-Jährigen ist am Donnerstag in Bichelsee TG von der Strasse abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der Mann verletzte sich beim Unfall gemäss der Polizei mittelschwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Ein 77-jähriger Mann setzte kurz nach dem Dorfausgang zu einem Überholmanöver an, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Gemäss ersten Erkenntnissen scherte das überholte Auto aus, weshalb der 77-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links auswich und von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug überschlug sich gemäss Communiqué mehrfach und kam in einer Wiese zum Stillstand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Der betroffene Strassenabschnitt war für rund drei Stunden gesperrt.