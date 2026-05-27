Mann verletzt sich bei Sturz in Eschlikon TG am Rücken

Keystone-SDA

Ein Mann ist während Mäharbeiten am Dienstagnachmittag in Eschlikon ein Wiesenbord hinuntergestürzt und hat sich dabei unbestimmte Rückenverletzungen zugezogen. Die Rega flog den 63-Jährigen in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Für den Rettungseinsatz war neben der Polizei auch eine Ambulanz, die Rega sowie die Feuerwehr im Einsatz. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 63-Jährige in ein Spital geflogen.