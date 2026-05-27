The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann verletzt sich bei Sturz in Eschlikon TG am Rücken

Keystone-SDA

Ein Mann ist während Mäharbeiten am Dienstagnachmittag in Eschlikon ein Wiesenbord hinuntergestürzt und hat sich dabei unbestimmte Rückenverletzungen zugezogen. Die Rega flog den 63-Jährigen in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für den Rettungseinsatz war neben der Polizei auch eine Ambulanz, die Rega sowie die Feuerwehr im Einsatz. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 63-Jährige in ein Spital geflogen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft