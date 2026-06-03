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Mann verletzt sich bei Sturz von Gebäude in Schlatt TG schwer

Keystone-SDA

Bei einem Sturz von einem Gebäude in Schlatt TG hat sich am Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt. Die Rega flog den 23-Jährigen in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um kurz nach sechs Uhr wurde der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet, dass am Schmittweg eine Person von einem Hausdach gestürzt sei. Das schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 23-jährige Mann in ein Spital geflogen. Die Polizei klärt die Umstände des Sturzes ab.

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