Mann verletzt sich bei Tritt in Glassscheibe in St. Gallen schwer

Keystone-SDA

Ein 27-jähriger alkoholisierter Mann hat sich am Samstagmorgen bei einem Tritt in eine Glasscheibe in St. Gallen schwere Schnittverletzungen zugezogen. Er wollte gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei in seine Wohnung zurückkehren und hatte den Schlüssel vergessen.

(Keystone-SDA) Bei der Einsatzzentrale ging am Samstag um 07.35 Uhr die Meldung über Blutspuren an der Metallstrasse und eine stark blutende Person in einem Hauseingang ein. Eine Patrouille rückte sofort aus und fand den Mann mit einer tiefen Schnittverletzung an der Wade. Sie stoppte die Blutung mit Tourniquets und übergab den Schwerverletzten an den Rettungsdienst, wie die Stadtpolizei am Sonntag mitteilte.

Der 27-Jährige wollte gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei zu seiner Wohnung zurückkehren. Da er keinen Hausschlüssel bei sich hatte, trat er eine Glasscheibe mit dem Fuss ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.76 mg/l, wie die Stadtpolizei St. Gallen weiter schreibt. Eine Dritteinwirkung könne ausgeschlossen werden.