Mann verletzt sich in Laax bei Arbeiten mit Kettensäge im Gesicht

Keystone-SDA

Bei einem Arbeitsunfall in Laax ist ein 30-Jähriger am Donnerstag von einer Kettensäge im Gesicht erfasst worden. Der Mann wurde gemäss der Polizei mit einer Schnittwunde unterhalb des linken Auges durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 30-jährige war damit beschäftigt, auf einem Anhänger Äste mit einer Kettensäge zu zerkleinern. Dabei kam es gemäss ersten Erkenntnissen zu einem Rückschlag der Säge, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle leisteten dem verletzten Mann Erste Hilfe.

Der 30-Jährige habe bei dem Unfall eine tiefe Schnittwunde erlitten, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ob die Verletzung Auswirkungen auf die Augen des Mannes habe, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.